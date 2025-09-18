Министр обороны Польши пришел в бешенство из-за заявления Зеленского

Слова Зеленского об обороне Польши не соответствуют действительности, заявил Косиняк-Камыш.
Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Варшава не сможет спасти людей в случае массированной атаки ненужные и ложные. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности», — заявил Косиняк-Камыш. Его слова приводит RMF24. Во вторник, Зеленский заявил, что Варшава не сможет спасти людей, если станет целью массированной атаки.
Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть провокацией со стороны Киева. Сделано это было с целью обвинить Россию в отправке дронов. Об этом сообщали RT.