Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Польши пришел в бешенство из-за заявления Зеленского

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Варшава не сможет спасти людей в случае массированной атаки ненужные и ложные. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Слова Зеленского об обороне Польши не соответствуют действительности, заявил Косиняк-Камыш.

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Варшава не сможет спасти людей в случае массированной атаки ненужные и ложные. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПольша намерена блокировать вступление Украины в Евросоюз, если Киев не выполнит ее условие.

«Эти слова были ненужными и не соответствующими действительности», — заявил Косиняк-Камыш. Его слова приводит RMF24. Во вторник, Зеленский заявил, что Варшава не сможет спасти людей, если станет целью массированной атаки.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть провокацией со стороны Киева. Сделано это было с целью обвинить Россию в отправке дронов. Об этом сообщали RT.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше