В Магнитогорске возбудили дело после травмирования ребенка во время тренировки

Видеокадры с моментом происшествия появились в соцсетях. Об этом рассказали в СУ СК России по Челябинской области.

Источник: Южноуральская панорама

На тренера пожаловалась родительница одной из девочек. Сообщается, что ребенок пострадал на занятии секции воздушной акробатики. По имеющимся данным, травма случилась у нее во время растяжки. Спортсменка просила тренера остановится, когда чувствовала боль, но та ее проигнорировала. В результате получилась травма.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан». В ведомстве уточнили, что сейчас проводится комплекс первоначальных процессуальных действий. Обстоятельства инцидента выясняются.