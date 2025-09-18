В Магнитогорске возбудили дело после травмирования ребенка во время тренировки

На тренера пожаловалась родительница одной из девочек. Сообщается, что ребенок пострадал на занятии секции воздушной акробатики. По имеющимся данным, травма случилась у нее во время растяжки. Спортсменка просила тренера остановится, когда чувствовала боль, но та ее проигнорировала. В результате получилась травма.