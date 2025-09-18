Провел ночь на вершине: восхождение на Пик Любви в Бурятии обернулось бедой

Тьма, холод, а вокруг горы. В эту ночь спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступил тревожный вызов. Двое путешественников успешно покорили Пик Любви. Вот только при спуске произошла беда.
— На половине пути 27-летний житель Иркутска почувствовал недомогание и не смог продолжить движение, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГО и ЧС Республики Бурятия.
Не теряя ни секунды, на место происшествия выехала группа спасателей. Четверо сотрудников МЧС нашли пострадавшего и оказали ему первую помощь. Также обеспечили его страховкой и вместе начали спуск. Состояние мужчины оценивает как удовлетворительное.
К рассвету они дошли в поселок Аршан, где пострадавшего ждала бригада скорой помощи.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что тела трех погибших геологов в озере в Забайкалье достали из воды.