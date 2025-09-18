Провел ночь на вершине: восхождение на Пик Любви в Бурятии обернулось бедой

Не теряя ни секунды, на место происшествия выехала группа спасателей. Четверо сотрудников МЧС нашли пострадавшего и оказали ему первую помощь. Также обеспечили его страховкой и вместе начали спуск. Состояние мужчины оценивает как удовлетворительное.