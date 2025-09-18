Украинские боевики массово атаковали Ростовскую область

Российские системы противовоздушной обороны справились с массированной атакой на Ростовскую область. Под ударом оказалось восемь муниципалитетов региона, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
«Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районе», — рассказал глава региона.
Слюсарь отметил, что среди мирных граждан пострадавших нет. Единственным на данный момент последствием падения обломков вражеских БПЛА, по словам губернатора, является возгорание сухой травы.
Пожар произошел в Красносулинском районе. Площадь горения составила 800 «квадратов». Возгорание оперативно ликвидировали. Другие последствия уточняются.
Накануне силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе Ростовской области.
