В Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА

В результате атаки произошло возгорание сухой травы на площади около 800 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на территории сразу восьми муниципалитетов Ростовской области. Как сообщил избранный губернатор региона Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале, обошлось без пострадавших.

В результате атаки произошло возгорание сухой травы на площади около 800 квадратных метров, которое оперативно ликвидировали пожарные расчёты.

По словам Слюсаря, беспилотники были уничтожены и перехвачены в районах Новошахтинска, Белой Калитвы, Каменска, Красносулинска, Октябрьского сельского, Морозовского, Миллеровского и Чертковского. Все действия проходили под контролем сил ПВО и экстренных служб.

Глава региона добавил, что уточнение последствий атаки на земле продолжается. Специалисты обследуют территории для оценки возможного ущерба.

Ранее дежурные расчеты ПВО РФ ликвидировали пять беспилотников ВСУ: по два в Белгородской и Ростовской областях и один — в Воронежской области.

