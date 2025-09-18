Горе-мать бросила детей гореть заживо в доме и ушла за запчастями

Несмотря на то, что она в реальном времени слышала отчаянные крики своих дочерей через трансляцию с домашних камер наблюдения на телефоне, женщина не вызвала экстренные службы и не вернулась для их спасения. В результате две её дочери в возрасте пяти лет и одного года погибли.