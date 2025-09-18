Горе-мать бросила детей гореть заживо в доме и ушла за запчастями

В австралийском Мельбурне 26-летняя мать оставила своих малолетних детей в охваченном пламенем доме, отправившись вместе с возлюбленным за автозапчастями. Данная информация была подтверждена полицией и опубликована изданием The Sydney Morning Herald.
Трагический инцидент произошел в сентябре предыдущего года. Правоохранительные органы заявили, что Шания Ли отсутствовала в жилище более часа.
Несмотря на то, что она в реальном времени слышала отчаянные крики своих дочерей через трансляцию с домашних камер наблюдения на телефоне, женщина не вызвала экстренные службы и не вернулась для их спасения. В результате две её дочери в возрасте пяти лет и одного года погибли.
Отмечается, что семья переехала в новое жилье всего за неделю до возгорания. В огне чудом уцелела лишь трёхлетняя девочка, а экстренный вызов совершили соседи. Очаг пожара, по данным следствия, находился в спальне, которую Ли покинула последней.
Версия о предумышленном поджоге в настоящее время не рассматривается. Суд принял решение отпустить обвиняемую под залог, а основные слушания по делу назначены на январь 2026 года.
Полиция выступала против освобождения женщины, указывая на её причастность к девяти предыдущим инцидентам, связанным с пренебрежением родительскими обязанностями. В частности, она неоднократно оставляла детей без присмотра взрослых.
