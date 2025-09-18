Поезд врезался в легковушку: три человека погибли в Карагандинской области

Трагедия случилась на участке Акадыр — Караганда, перегон Жарык — Дария, на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде, отметили в компании.
При следовании пассажирского поезда со скоростью 92 км/ч машинист применил экстренное торможение из-за выезда на пути легкового автомобиля марки Mazda. Избежать столкновения не удалось.
Водитель автомобиля и два пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, констатировали в компании и выразили соболезнования родным и близким погибших.
Информацию о происшествии передали в правоохранительные органы.