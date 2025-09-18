В уфимских районах зафиксированы нападения бродячих животных на детей

На оперативном совещании в мэрии Мавлиев раскритиковал организацию работы подрядной службы, указав на недопустимость перерывов в работе по вечерам и выходным дням. Он заявил, что бюджетное финансирование данной деятельности предусмотрено в полном объеме, и потребовал привлечения дополнительных сил, если существующий подрядчик не справляется с объемами работ.