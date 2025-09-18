В уфимских районах зафиксированы нападения бродячих животных на детей

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев распорядился активизировать работу по отлову бездомных животных в городской черте. Это решение связано с тревожной статистикой: в период с 10 по 16 сентября было зарегистрировано три случая нападения бродячих собак на детей в разных районах города.
На оперативном совещании в мэрии Мавлиев раскритиковал организацию работы подрядной службы, указав на недопустимость перерывов в работе по вечерам и выходным дням. Он заявил, что бюджетное финансирование данной деятельности предусмотрено в полном объеме, и потребовал привлечения дополнительных сил, если существующий подрядчик не справляется с объемами работ.
Мэр возмущенно отметил, что проблема требует постоянного внимания, а не решения по удобному графику. По его словам, животные «не имеют выходных», поэтому и работа по их отлову должна вестись ежедневно.
Согласно предоставленным данным, за последнюю неделю в городские службы поступило 87 обращений по поводу бродячих собак, причем три из них было непосредственно после нападений на детей. С начала текущего года в Уфе официально зафиксировано 12 подобных инцидентов.
