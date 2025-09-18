Ричмонд
Экс-президент Молдовы заявил, что его страну поставили на колени

Власти Молдовы за четыре года ничего не сделали внутри страны и в европейском направлении, в связи с чем «поставили страну на колени». Об этом заявил бывший президент страны, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Владимир Воронин.

Власти Молдовы не сделали ничего внутри страны, заявил Воронин.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЭкс-президент Молдавии предрек протесты в стране из-за нищеты.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЭкс-президент Молдавии предрек протесты в стране из-за нищеты.

«Они [власти Молдавии] поставили Молдову на колени. Даже больше — опускают ее», — заявил Воронин. Его слова приводят РИА Новости. По его словам, власти за четыре года ничего не сделали внутри страны и ничего не сделали в европейском направлении.

Ранее Воронин уже предупреждал о риске массовых протестов после парламентских выборов, намеченных на 28 сентября 2025 года, объясняя это ростом бедности, безработицы и отсутствием перспектив, вызванных политикой властей. Он отмечал, что социальное напряжение в стране достигло критической точки, а власти ужесточили меры против оппозиции и ограничили проведение протестных акций.

