Экс-президент Молдовы заявил, что его страну поставили на колени

Власти Молдовы за четыре года ничего не сделали внутри страны и в европейском направлении, в связи с чем «поставили страну на колени». Об этом заявил бывший президент страны, председатель Компартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы» Владимир Воронин.