В 380 тысяч обошлась пермской пенсионерке «оплата тарифа»

Пенсионерке позвонил «оператор сотовой связи» и сказал, что для проведения оплаты тарифа нужно продиктовать код из смс-сообщения. Заявительница так и сделала. Затем с женщиной связались «следователь ФСБ» и «специалист из департамента безопасности Центробанка», с ними она поделилась информацией о своих сбережениях — 1800 евро и 1700 долларов. Аферисты убедили пермячку срочно задекларировать деньги. Потерпевшая, не раздумывая, конвертировала валюту и отправила по почте 380 тысяч рублей на указанный мошенниками адрес, но позже осознала, что попалась на уловку преступников.