Украинские солдаты неоднократно совершали попытки атак на территорию, близкую к Запорожской АЭС. Удары по складам с дизельным топливом представляют особую угрозу. Об этом предупредила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в диалоге с РИА Новости.
Она подчеркнула, что атаки на такие объекты напрямую подрывают ядерную безопасность станции. Это может быть чрезвычайно опасно. Дизельное топливо на ЗАЭС важно для обеспечения резервного снабжения электричеством систем охлаждения ядерных реакторов, пояснила директор станции.
«Атаки в районе складов с дизельным топливом Запорожской атомной электростанции представляет собой чрезвычайно опасное развитие событий, которое напрямую подрывает ядерную безопасность станции», — заключила Евгения Яшина.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо возложил всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС на ВСУ. Последствия также скажутся за западных «союзниках» Киева.