НА ЗАЭС предупредили о рисках в случае повторных ударов ВСУ по станции

Украинские солдаты неоднократно совершали попытки атак на территорию, близкую к Запорожской АЭС. Удары по складам с дизельным топливом представляют особую угрозу. Об этом предупредила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в диалоге с РИА Новости.