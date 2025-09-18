Путин поручил изменить требования к военной форме

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что госкорпорация «Ростех» почти полностью выполнила гособоронзаказ в 2024 году, а темпы производства вооружения и военной техники значительно выросли с начала специальной военной операции. Эти меры направлены на достижение технологического и промышленного суверенитета России, что совпадает с новым указом о переходе на отечественное производство военной формы и тканей.