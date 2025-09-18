Муж неожиданно застал жену в постели со своим 15-летним сыном

34-летняя Алексис Вон Йейтс была приговорена к двум годам тюремного заключения после того, как она признала вину по обвинению в развратном и похотливом насилии в отношении 15-летнего подростка. Согласно судебным документам, муж Вон Йейтс обнаружил свою жену с его несовершеннолетним пасынком на диване в гостиной в июле прошлого года, пишет Dailystar.
Согласно материалам дела, Вон Йейтс уложила двух своих детей спать, прежде чем провести время со своим 15-летним пасынком на диване. Подросток сообщил полиции в ходе августовского расследования, что он приехал на каникулы во Флориду к отцу и делил кровать с мачехой, пока его отец был на работе.
По утверждениям следствия, они вместе курили электронную сигарету с ТГК, играли в видео игры и смотрели фильмы. Примерно в час ночи Вон Йейтс выбрала фильм, а затем заявила, что ему скучно, и якобы призналась, что возбуждена, потому что «у нее не было секса две недели и у нее были месячные». Когда подросток начал целовать ее шею, она сказала ему, что хотела бы, чтобы ему было восемнадцать.
Затем Вон Йейтс, как утверждается, сняла свое нижнее белье. Ни о чем не подозревающий отец и муж вернулся с работы и обнаружил свою жену и сына на диване полностью обнаженными. Подросток, по данным показаний, убежал в ванную комнату, а отец назвал Вон Йейтс «охотницей на детей».
Затем отец отвез сына к его бабушке с дедушкой и, употребляя пиво по пути, сказал мальчику, что тот «разрушил его жизнь». На следующий день подросток связался с Вон Йейтс, которая якобы сказала ему, что хотела бы, чтобы отец их не обнаружил.
Вон Йейтс была арестована в ноябре, и ее лицензия медсестры была аннулирована. Департамент здравоохранения Флориды вынес решение о ее отстранении от работы после того, как чиновники установили, что она «не обладает необходимыми здравым смыслом и моральными качествами для работы дипломированной медсестрой».
Помимо двух лет тюрьмы, ей назначили два года общественного надзора и десять лет испытательного срока в качестве зарегистрированного сексуального преступника. Она также обязана отработать 200 часов общественных работ, возместить судебные издержки и уплатить штрафы.
