Муж неожиданно застал жену в постели со своим 15-летним сыном

По утверждениям следствия, они вместе курили электронную сигарету с ТГК, играли в видео игры и смотрели фильмы. Примерно в час ночи Вон Йейтс выбрала фильм, а затем заявила, что ему скучно, и якобы призналась, что возбуждена, потому что «у нее не было секса две недели и у нее были месячные». Когда подросток начал целовать ее шею, она сказала ему, что хотела бы, чтобы ему было восемнадцать.