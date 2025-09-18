Ричмонд
На трассе в Красноярском крае водитель погиб в ДТП с тремя грузовиками

ДТП произошло на трассе Р-255 «Сибирь».

Источник: ГИБДД

В Красноярском крае произошло смертельное ДТП с участием грузовиков. Об этом сообщили в региональном МВД.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП в Рыбинском районе. Вечером 17 сентября на 965-м километре трассы Р-255 «Сибирь» 62-летний водитель грузовика Dongfeng ехал со стороны Канска в сторону Красноярска, допустив столкновение с большегрузом Sitrak под управлением 39-летнего мужчины.

После этого водители столкнулись с еще одним грузовиком Sitrak, стоявшим на обочине. Водитель Dongfeng погиб на месте.

Предварительная причина — несоблюдение дистанции водителем Dongfeng.

Ранее в Красноярске два человека пострадали в ДТП с грузовиком.