Спасатели извлекли из озера тела ещё двух погибших в Забайкалье геологов

Ранее водолазы МЧС обнаружили и подняли тела троих пассажиров вездехода. Поисково-спасательная операция была приостановлена в связи с наступлением темноты. Напомним, гусеничный вездеход с девятью геологами съехал в озеро Амудиса Каларского муниципального округа. Четыре человека смогли выбраться из воды, остальные пять — погибли. По факту инцидента заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.