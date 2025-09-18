Ричмонд
Силы ПВО РФ ночью сбили 43 дрона ВСУ над территорией страны

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 43 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, 23 дрона перехватили над Ростовской областью, 11 — над Волгоградской.

Также пять беспилотников уничтожили над территорией Курской области, три — над Крымом и один — над Белгородской областью.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал Министерства обороны.

Жители Волгограда ночью 18 сентября сообщили о серии громких звуков и вспышках в небе, которые прогремели в южной части города. Информация о громких звуках поступила и из соседних населенных пунктов.

Также в результате атаки беспилотников в Ростовской области загорелась сухая трава, пожар потушили. По данным врио главы региона Юрия Слюсаря, пострадавших нет.

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Помимо погибшего, в результате атаки пострадал его брат, который находился рядом.