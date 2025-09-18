Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о неожиданном нашествии медведей в российском городе

В окрестностях Усть-Илимска (Иркутская область) участились случаи появления бурых медведей, представляющих опасность для местных жителей.

В окрестностях Усть-Илимска (Иркутская область) участились случаи появления бурых медведей, представляющих опасность для местных жителей. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

Уточняется, что на днях один из хищников проник на территорию садового некоммерческого товарищества, учинив масштабные разрушения. Другой медведь представлял непосредственную угрозу детям — животное побежало за группой ребят, гулявших на улице, после чего было ликвидировано сотрудниками специальных служб.

По свидетельствам очевидцев, медведи демонстрируют полное отсутствие страха перед человеком. Следы пребывания хищников в городской черте регистрируются практически ежедневно.

Местные власти призывают жителей соблюдать повышенные меры предосторожности: воздержаться от прогулок вблизи лесных массивов и не оставлять детей без присмотра взрослых. Ситуация остается напряженной, специалисты продолжают мониторить обстановку в районе.

Читайте также: На видео попала разборка двух бурых медведиц из-за детенышей.