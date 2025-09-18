Стало известно о неожиданном нашествии медведей в российском городе

Уточняется, что на днях один из хищников проник на территорию садового некоммерческого товарищества, учинив масштабные разрушения. Другой медведь представлял непосредственную угрозу детям — животное побежало за группой ребят, гулявших на улице, после чего было ликвидировано сотрудниками специальных служб.