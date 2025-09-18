Стало известно о неожиданном нашествии медведей в российском городе

В окрестностях Усть-Илимска (Иркутская область) участились случаи появления бурых медведей, представляющих опасность для местных жителей. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
Уточняется, что на днях один из хищников проник на территорию садового некоммерческого товарищества, учинив масштабные разрушения. Другой медведь представлял непосредственную угрозу детям — животное побежало за группой ребят, гулявших на улице, после чего было ликвидировано сотрудниками специальных служб.
По свидетельствам очевидцев, медведи демонстрируют полное отсутствие страха перед человеком. Следы пребывания хищников в городской черте регистрируются практически ежедневно.
Местные власти призывают жителей соблюдать повышенные меры предосторожности: воздержаться от прогулок вблизи лесных массивов и не оставлять детей без присмотра взрослых. Ситуация остается напряженной, специалисты продолжают мониторить обстановку в районе.
