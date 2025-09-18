Мошенники выманивают доступ к «Госуслугам» у школьников

Ранее в МВД России предупреждали о схожих схемах: мошенники представлялись сотрудниками школ или технической поддержки электронных дневников и убеждали жертв сообщать коды из СМС или переходить по фишинговым ссылкам. Получив доступ к личным данным, злоумышленники могли проникать не только в электронные дневники, но и в аккаунты на «Госуслугах» и онлайн-банках, что позволяло им реализовывать другие мошеннические схемы.