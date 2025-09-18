«Дроппер» из Приангарья похитил деньги у ребенка-сироты из Саратовской области

В Балтайском районе Саратовской области прокуратура восстановила права местной жительницы со статусом ребенка-сироты, пострадавшей от дистанционного мошенничества через интернет. Денежные средства в размере 58 тысяч рублей возвращены после судебного разбирательства, возбужденного по иску надзорного ведомства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.