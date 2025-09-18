«Дроппер» из Приангарья похитил деньги у ребенка-сироты из Саратовской области

В Балтайском районе Саратовской области прокуратура восстановила права местной жительницы со статусом ребенка-сироты, пострадавшей от дистанционного мошенничества через интернет. Денежные средства в размере 58 тысяч рублей возвращены после судебного разбирательства, возбужденного по иску надзорного ведомства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
По информации прокуратуры, пострадавшая пыталась вызвать такси для брата, находящегося в другом городе, и обратилась к объявлению в интернете. При оплате по предоставленной ссылке она лишилась сбережений со своей банковской карты.
В ходе проверки надзорным органом было установлено лицо — «дроппер» из Иркутской области, на чей счет перевели деньги потерпевшей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).
Прокуратура района направила иск о взыскании неосновательного обогащения. Решением суда требования прокурора полностью удовлетворены, средства возвращены заявительнице.
Ранее агентством сообщалось, что мошенники вынуждают ничего не подозревающих жителей Иркутской области перезванивать им и выполнять указания. Аферисты рассылают среди граждан тревожные сообщения, в теле письма злоумышленники оставляют номер, по которому якобы срочно нужно позвонить.