Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дроппер» из Приангарья похитил деньги у ребенка-сироты из Саратовской области

Прокуратура Балтайского района направила исковое заявление в суд.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Балтайском районе Саратовской области прокуратура восстановила права местной жительницы со статусом ребенка-сироты, пострадавшей от дистанционного мошенничества через интернет. Денежные средства в размере 58 тысяч рублей возвращены после судебного разбирательства, возбужденного по иску надзорного ведомства. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

По информации прокуратуры, пострадавшая пыталась вызвать такси для брата, находящегося в другом городе, и обратилась к объявлению в интернете. При оплате по предоставленной ссылке она лишилась сбережений со своей банковской карты.

В ходе проверки надзорным органом было установлено лицо — «дроппер» из Иркутской области, на чей счет перевели деньги потерпевшей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

Прокуратура района направила иск о взыскании неосновательного обогащения. Решением суда требования прокурора полностью удовлетворены, средства возвращены заявительнице.

Ранее агентством сообщалось, что мошенники вынуждают ничего не подозревающих жителей Иркутской области перезванивать им и выполнять указания. Аферисты рассылают среди граждан тревожные сообщения, в теле письма злоумышленники оставляют номер, по которому якобы срочно нужно позвонить.