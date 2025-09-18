Массированную атаку беспилотников отразили в Ростовской области

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Помимо погибшего, в результате атаки пострадал его брат, который находился рядом. Пострадавший получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки.