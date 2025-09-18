Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массированную атаку беспилотников отразили в Ростовской области

Ростовская область в ночь на четверг, 18 сентября, подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Ростовская область в ночь на четверг, 18 сентября, подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

По его данным, дроны перехватили в Новошахтинске, Белой Калитве, Каменском, а также Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах.

В результате атаки никто не пострадал. В Красносулинском районе загорелась сухая трава, пожар потушили.

— Последствия на земле будут уточняться, — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель. Помимо погибшего, в результате атаки пострадал его брат, который находился рядом. Пострадавший получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее также сообщил о нападении украинских беспилотников на здание областного правительства. По его словам, в результате атаки пострадали кровля и остекление здания.