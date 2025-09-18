Ричмонд
«Ушли за добычей и не вернулись»: в Усть-Кутском районе ищут двух рыбаков

Двое приятелей из Усть-Кута решили порыбачить на реке Ичикта и пропали.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте полицейские ищут пропавших рыбаков. В полицию позвонила местная жительница и рассказала, что ее 24-летний сын уехал в компании своего друга на рыбалку. Они решили сплавляться на лодках по реке Ичикта. Об этом КП-Иркутск рассказали в МВД по региону.

— Сотрудники выяснили, что брат одного из пропавших мужчин привез его с приятелем на берег реки 14 сентября, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Ребята договорилась встретиться на том же месте через три дня. Однако приехав туда, мужчина не нашел родственника и знакомого. Сейчас правоохранители и волонтеры организовали поиски.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 27-летнего туриста из Иркутска спасли с Пика Любви в Бурятии. На половине обратной дороги мужчина почувствовал недомогание и не смог продолжить движение.