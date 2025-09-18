«Ушли за добычей и не вернулись»: в Усть-Кутском районе ищут двух рыбаков

В Усть-Куте полицейские ищут пропавших рыбаков. В полицию позвонила местная жительница и рассказала, что ее 24-летний сын уехал в компании своего друга на рыбалку. Они решили сплавляться на лодках по реке Ичикта. Об этом КП-Иркутск рассказали в МВД по региону.