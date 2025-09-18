В Красноярске секретаря суда отправили в колонию за работу наркозакладчицей

В Красноярске вынесен приговор 46-летней экс-секретарю суда, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Несмотря на многолетнюю безупречную репутацию на работе, женщина вступила в преступную группу и стала курьером подпольного интернет-магазина.
Её задачей было оборудование тайников- «закладок» с наркотиками в разных точках города. Правоохранители задержали её после четвертой такой операции.
На суде женщина полностью признала вину и рассказала, что пошла на преступление под давлением. По её словам, координатор магазина узнал данные её несовершеннолетнего ребенка и начал угрожать расправой.
Суд учёл признание вины и смягчающие обстоятельства, однако назначил строгое наказание — 7 лет и 10 месяцев колонии общего режима. Также по совокупности с предыдущим приговором за пьяное вождение её лишили водительских прав на 2 года.
