В Красноярске секретаря суда отправили в колонию за работу наркозакладчицей

Секретарь суда осуждена за покушение на сбыт наркотиков и пьяное вождение.

Источник: Freepik

В Красноярске вынесен приговор 46-летней экс-секретарю суда, обвиняемой в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Несмотря на многолетнюю безупречную репутацию на работе, женщина вступила в преступную группу и стала курьером подпольного интернет-магазина.

Её задачей было оборудование тайников- «закладок» с наркотиками в разных точках города. Правоохранители задержали её после четвертой такой операции.

На суде женщина полностью признала вину и рассказала, что пошла на преступление под давлением. По её словам, координатор магазина узнал данные её несовершеннолетнего ребенка и начал угрожать расправой.

Суд учёл признание вины и смягчающие обстоятельства, однако назначил строгое наказание — 7 лет и 10 месяцев колонии общего режима. Также по совокупности с предыдущим приговором за пьяное вождение её лишили водительских прав на 2 года.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае раскрыли убийство бездомного, совершенное 20 лет назад. Убийца жил на другом конце России.