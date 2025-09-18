Ричмонд
Тела еще двух погибших при крушении вездехода в озере в Забайкальском крае извлекли

В Забайкальском крае спасатели обнаружили и подняли тела еще двух человек, погибших при крушении вездехода в озере. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в местном МЧС.

В Забайкальском крае спасатели обнаружили и подняли тела еще двух человек, погибших при крушении вездехода в озере. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в местном МЧС.

— Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ «Забайкалпожспас» из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан, — говорится в сообщении.

Как отметили в Telegram-канале МЧС, специалисты с использованием тяжелой техники продолжают работы по извлечению машины на берег.

Во вторник, 16 сентября, вездеход с геологами утонул в озере Забайкальского края. Авария произошла при спуске с горы из-за отказа тормозов. Позже стало известно, что сотрудники ГУ МЧС РФ, водолазы поисково-спасательной службы и полицейские вылетели на вертолете к месту происшествия.

17 сентября водолазы извлекли тела трех погибших из озера Амудиса в Забайкалье, в Каларском муниципальном округе, куда упал вездеход с людьми.

В августе компания из трех человек пыталась переехать на «КамАЗе» реку Тыл, которая впадает в Удскую губу Охотского моря. Из-за подъема уровня воды автомобиль заглох: два человека успели выбраться, а третьего мужчину унесло в сторону моря на бочке из-под ГСМ. Позже появилась информация, что мужчина погиб.