Спасатели достали тела еще двух геологов из затопленного вездехода

Спасатели ГУ МЧС России по Забайкалью и ГУ «Забайкалпожспас» продолжали работы на месте трагедии на озере Амудиса.

Спасатели ГУ МЧС России по Забайкалью и ГУ «Забайкалпожспас» продолжали работы на месте трагедии на озере Амудиса. Утром четверга стало известно, что тела еще двух геологов извлекли из затопленного вездехода.

Также в ведомстве уточнили, что собираются поднимать вездеход на берег.

— При помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению транспорта на берег, — говорится в сообщении.

Напомним, что на озере в Каларском округе затонул вездеход с геологами, спасатели обнаружили место затопления, и в среду водолазам удалось извлечь тела трех погибших.