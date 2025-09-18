Российские военные уничтожили группу диверсантов ВСУ в Херсонской области

На правом берегу Днепра в Херсонской области была уничтожена диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили РИА Новости представители российских силовых структур.
Группа состояла из четырех человек и была вооружена тяжелым гексакоптером «Баба-Яга». Боевики пытались переправиться на левый берег, где планировали высадиться и использовать дрон для бомбардировки.
По данным источника, все боевики были обнаружены и нейтрализованы еще на береговой линии правобережья.
Ранее подпольщик Лебедев сообщил, что в Херсонской области был нанесен бомбовый удар по украинским военным, которые готовились к форсированию Днепра.