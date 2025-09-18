Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка сдался полиции из страха быть застреленным

По его словам, Робинсон опасался внезапного рейда спецназа и боялся, что его могут застрелить. Полицейские договорились действовать максимально осторожно, чтобы он чувствовал себя безопасно. Родители подозреваемого присутствовали при явке. Кроме того, на решение сдаться повлияла публикация его фото и личной информации в СМИ: обвиняемый понял, что скрыться будет практически невозможно.