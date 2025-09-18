Автобус футбольного клуба БАТЭ попал в аварию в Минске — сорвались колеса

В Минске автобус клуба БАТЭ попал в ДТП, потеряв колесо на ходу. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
ДТП с автобусом белорусского футбольного клуба БАТЭ произошло вечером 17 сентября на проспекте Независимости. С автобуса «МАН» во время движения сорвались и покатились два задних колеса. Одно колесо выкатилось на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Бьюик».
В ГАИ сообщили, что 36-летнему водителю помогу водитель трактора «Беларус». Тракторист, который в этот момент тоже ехал по проспекту Независимости, помог зафиксировать автобус, чтобы он не опрокинулся, оставшись без нескольких колес.
К счастью, в аварии никто не пострадал, только автобус и автомобиль получили механические повреждения.
