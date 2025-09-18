Автобус футбольного клуба БАТЭ попал в аварию в Минске — сорвались колеса

В ГАИ сообщили, что 36-летнему водителю помогу водитель трактора «Беларус». Тракторист, который в этот момент тоже ехал по проспекту Независимости, помог зафиксировать автобус, чтобы он не опрокинулся, оставшись без нескольких колес.