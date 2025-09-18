Ричмонд
Автобус футбольного клуба БАТЭ попал в аварию в Минске — сорвались колеса

Отлетевшие на ходу колеса автобуса клуба БАТЭ привели к ДТП в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске автобус клуба БАТЭ попал в ДТП, потеряв колесо на ходу. Подробности сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП с автобусом белорусского футбольного клуба БАТЭ произошло вечером 17 сентября на проспекте Независимости. С автобуса «МАН» во время движения сорвались и покатились два задних колеса. Одно колесо выкатилось на встречку, где произошло столкновение с автомобилем «Бьюик».

В ГАИ сообщили, что 36-летнему водителю помогу водитель трактора «Беларус». Тракторист, который в этот момент тоже ехал по проспекту Независимости, помог зафиксировать автобус, чтобы он не опрокинулся, оставшись без нескольких колес.

К счастью, в аварии никто не пострадал, только автобус и автомобиль получили механические повреждения.

А еще 86-летняя водитель «Запорожца» сбила 89-летнюю женщину на пешеходном переходе и скрылась.