ПВО за ночь уничтожила 43 украинских дрона

За прошедшую ночь средствами российской противовоздушной обороны была отражена атака 43 украинских беспилотников в ряде областей РФ. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.
Согласно заявлению, в атаке были задействованы беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
В Белгородской области была нейтрализована одна воздушная цель, в Крыму — три, а в Курской области — пять дронов. В Волгоградском регионе удалось уничтожить 11 беспилотников. Большая часть БПЛА, а именно 23 аппарата, была сбита над территорией Ростовской области.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о том, что в Красносулинском районе из-за атаки дронов произошло возгорание сухой растительности на поле. Пожарные расчеты оперативно справились с огнем, который распространился на 800 квадратных метров.