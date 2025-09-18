Ричмонд
ПВО за ночь уничтожила 43 украинских дрона

Вооруженные силы Украины использовали для атак дроны самолетного типа.

За прошедшую ночь средствами российской противовоздушной обороны была отражена атака 43 украинских беспилотников в ряде областей РФ. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

Согласно заявлению, в атаке были задействованы беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

В Белгородской области была нейтрализована одна воздушная цель, в Крыму — три, а в Курской области — пять дронов. В Волгоградском регионе удалось уничтожить 11 беспилотников. Большая часть БПЛА, а именно 23 аппарата, была сбита над территорией Ростовской области.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал о том, что в Красносулинском районе из-за атаки дронов произошло возгорание сухой растительности на поле. Пожарные расчеты оперативно справились с огнем, который распространился на 800 квадратных метров.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше