Пассажир аэропорта Кольцово оштрафован за пьяный дебош

Полицейские задержали 29-летнего жителя Тавды за нарушение общественного порядка в аэропорту Кольцово. Инцидент произошел в одном из кафе на втором этаже здания. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
По информации правоохранителей, мужчина, ранее не привлекавшийся к ответственности, громко выражался нецензурной бранью и был пьян. Он приехал в аэропорт, чтобы проводить друга, и после его отлета продолжил распивать алкоголь в кафе.
Когда сотрудники полиции попросили его пройти в дежурную часть для составления протокола, нарушитель отказался подчиняться законным требованиям. Правоохранителям пришлось применить физическую силу и надеть на него наручники.
Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
— В отношении нарушителя транспортные полицейские составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка», — уточнили в ведомстве.
До вытрезвления нарушитель содержался в специальном помещении для задержанных.