МЧС России: из затопленного вездехода в Забайкалье извлекли тела двух погибших

Ведутся работы по извлечению вездехода на берег, рассказали в МЧС России.
Из затопленного вездехода в Забайкальском крае извлекли тела двух погибших граждан. Об этом сообщили в МЧС России.
«Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ “Забайкалпожспас” из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан», — заявили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. Также отмечается, что ведутся работы по извлечению вездехода на берег.
16 сентября в Забайкальском крае в озере Амудиса затонул гусеничный вездеход. На нем находилась группа геологов. Тогда сообщалось о пяти погибших и четырех самостоятельно выбравшихся выживших. Прокуратура организовала проверку.