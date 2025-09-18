Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС России: из затопленного вездехода в Забайкалье извлекли тела двух погибших

Из затопленного вездехода в Забайкальском крае извлекли тела двух погибших граждан. Об этом сообщили в МЧС России.

Ведутся работы по извлечению вездехода на берег, рассказали в МЧС России.

Из затопленного вездехода в Забайкальском крае извлекли тела двух погибших граждан. Об этом сообщили в МЧС России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСтали известны имена погибших и выживших геологов в Забайкалье.

«Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ “Забайкалпожспас” из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан», — заявили в ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале. Также отмечается, что ведутся работы по извлечению вездехода на берег.

16 сентября в Забайкальском крае в озере Амудиса затонул гусеничный вездеход. На нем находилась группа геологов. Тогда сообщалось о пяти погибших и четырех самостоятельно выбравшихся выживших. Прокуратура организовала проверку.