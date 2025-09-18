Ричмонд
Двое рыбаков пропали во время сплава по реке Ичикта в Усть-Кутском районе

Полицейские Усть-Кутского района разыскивают пропавших рыбаков.

Источник: ТК Город

В дежурную часть местного отдела полиции обратилась жительница. Она сообщила, что ее 24-летний сын вместе с другом отправился на рыбалку для сплава на лодках по реке Ичикта и до сих пор не вернулся.

По информации полиции, брат одного из пропавших доставил их на берег реки 14 сентября. Мужчины договорились встретиться на том же месте спустя три дня. Однако в условленный день там никого не оказалось.

Сейчас правоохранители и волонтеры организуют поисковую операцию. Если вам что-либо известно о местонахождении рыбаков, пожалуйста, немедленно сообщите в полицию по телефонам:

8 (3956) 24−16−81, 8−950−138−87−02 или 02 (102 с мобильного телефона).