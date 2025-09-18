Врачи рассказали о пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Прикамье

Речь идёт об аварии, которая случилась в Березниковском округе 17 сентября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что легковой автомобиль, грузовик и служебный автобус столкнулись на трассе в Березниках. В краевой прокуратуре сообщили, что один человек погиб и ещё несколько пострадали.