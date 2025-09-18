Ричмонд
Врачи рассказали о пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Прикамье

Авария случилась 17 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Врачи рассказали о пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Пермском крае, сообщает Краевая больница имени Вагнера (Березники).

Речь идёт об аварии, которая случилась в Березниковском округе 17 сентября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что легковой автомобиль, грузовик и служебный автобус столкнулись на трассе в Березниках. В краевой прокуратуре сообщили, что один человек погиб и ещё несколько пострадали.

На место выехали сотрудники полиции. Позже информация о пострадавших появилась в сообществе местной Краевой больницы имени Вагнера. В учреждении сообщили, что один из пострадавших был госпитализирован.

«Один человек госпитализирован в отделение стационара, находится в состоянии средней тяжести. Ещё одному пострадавшему оказана амбулаторная помощь в травматологическом пункте поликлиники», — рассказывает больница.

В учреждении также сообщили, что погибшим оказался водитель легковой иномарки.

Ранее в прокуратуре Пермского края рассказали, что ведомство начало собственную проверку и проконтролирует ход проверки правоохранителей по факту ДТП.