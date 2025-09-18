Бочаров: В Волгограде обломки дрона выбили окна и повредили кровлю двух домов

В Красноармейском районе Волгограда обломки беспилотного летательного аппарата выбили окна и повредили крыши двух частных домов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Напомним, за ночь расчёты ПВО сбили 43 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 23 — сбили над Ростовской областью. 11 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью.
