Бочаров: В Волгограде обломки дрона выбили окна и повредили кровлю двух домов

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку Вооружённых сил Украины на Волгоградскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Источник: Life.ru

В Красноармейском районе Волгограда обломки беспилотного летательного аппарата выбили окна и повредили крыши двух частных домов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, за ночь расчёты ПВО сбили 43 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 23 — сбили над Ростовской областью. 11 БПЛА ликвидировали над Волгоградской областью.

