Сбежавший из России актер Панин* задолжал стране сотни тысяч рублей

«Согласно имеющимся данным, Панин не оплатил 411 676 рублей задолженностей по кредитным платежам», — указано в материале РИА Новости, которые приводят информацию из документов. Отмечается, что из-за отсутствия данных о местонахождении актера и его имущества исполнительное производство было прекращено.