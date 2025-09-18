Сбежавший из России актер Панин* задолжал стране сотни тысяч рублей

Панин* задолжал более 411 тысячи рублей, указано в документах.
Российский актер Алексей Панин (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также исполняет функции иностранного агента на территории РФ) задолжал более 411 тысячи рублей по кредитам. Данная информация следует из судебных материалов и данных судебных приставов.
«Согласно имеющимся данным, Панин не оплатил 411 676 рублей задолженностей по кредитным платежам», — указано в материале РИА Новости, которые приводят информацию из документов. Отмечается, что из-за отсутствия данных о местонахождении актера и его имущества исполнительное производство было прекращено.
Схожие проблемы с долгами ранее возникали у других российских актеров. Михаил Казаков, известный по сериалу «Папины дочки», задолжал более 1,8 миллиона рублей, а исполнительные производства против него также неоднократно прекращались из-за невозможности установить его местонахождение.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом, признан иностранным агентом на территории РФ.