ФСБ задержала переодетого в старушку парня, готовившего теракт в Петербурге

Силовики разгромили в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, которая готовила теракт против главы одного из оборонных предприятий. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в ЦОС ФСБ России.
По данным ведомства, задержаны две девушки, следившие за главой предприятия, а также 19-летний парень, который прикрепил бомбу к автомобилю «жертвы».
При задержании 31-летняя парикмахер для животных и 32-летняя модельер признались, что сами связались в мессенджере Telegram с украинским вербовщиком. Женщины на протяжении нескольких дней ездили на велосипедах за машиной главы оборонного предприятия на велосипедах с прикрепленными камерами, записывая все направления его автомобиля. Впоследствии они спрятали на кладбище в коробке от зарядного устройства бомбу.
19-летний безработный парень забрал из тайника взрывное устройство и прикрепил к машине предполагаемой жертвы. Для того, чтобы забрать бомбу, он переоделся в пожилую женщину — при задержании на нем была юбка, жакет и платок.
Злоумышленники собирались дистанционно активировать бомбу и сбежать из страны, передает Kp.ru.
До этого ФСБ задержала в Крыму жительницу Волгоградской области. Она по заданию украинских спецслужб планировала подорвать силовиков бомбой, вмонтированной в православную икону. Россиянка хотела вернуть деньги, похищенные телефонными аферистами. Ее обманом вовлекли в террористическую группировку.