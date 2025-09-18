ФСБ задержала переодетого в старушку парня, готовившего теракт в Петербурге

При задержании 31-летняя парикмахер для животных и 32-летняя модельер признались, что сами связались в мессенджере Telegram с украинским вербовщиком. Женщины на протяжении нескольких дней ездили на велосипедах за машиной главы оборонного предприятия на велосипедах с прикрепленными камерами, записывая все направления его автомобиля. Впоследствии они спрятали на кладбище в коробке от зарядного устройства бомбу.