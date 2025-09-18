Ричмонд
Самокатчица сбила малолетнего ребенка в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования малолетнего ребенка в Екатеринбурге.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Победы в Екатеринбурге. Самокатчица сбила на тротуаре малолетнего ребенка. Он получил травмы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 268 УК РФ (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта).

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге пользователи прокатных электросамокатов, пользуясь длительным отсутствием действенных мер контроля со стороны силовиков, а также эффективных административных запретов, продолжают калечить людей на улицах.

1 сентября еще одной пострадавшей от самокатчика стала жительница города, получившая компрессионный перелом позвонка в результате наезда самоката.