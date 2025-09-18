Двухлетний мальчик отравился моющим средством в Петербурге

Около девяти часов вечера 17 сентября в одну из квартир Приморского района Петербурга вызвали бригаду медиков. Оперативная помощь потребовалась двухлетнему мальчику, у которого заподозрили отравление, сообщил 78.ru со ссылкой на источник.
— По словам матери, сын мог выпить неизвестное моющее средство, когда она отвернулась, — уточнил телеканал.
Все закончилось тем, что малыша госпитализировали. Его состояние оценили как тяжелое.
На происшествие обратили внимание следователи. В пресс-службе СУ СК России по Петербургу уточнили, что оно случилось в квартире на Аллее Поликарпова. Проводится доследственная проверка.
