Двухлетний мальчик отравился моющим средством в Петербурге

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Красногвардейском районе в толпу людей влетела иномарка. Жуткой аварии предшествовало проезд на красный сигнал светофора и столкновение с легковушкой. В результате не обошлось без пострадавших, в том числе среди детей.