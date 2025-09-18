Ричмонд
Двухлетний мальчик отравился моющим средством в Петербурге

Малолетний ребенок пострадал в Приморском районе.

Источник: Комсомольская правда

Около девяти часов вечера 17 сентября в одну из квартир Приморского района Петербурга вызвали бригаду медиков. Оперативная помощь потребовалась двухлетнему мальчику, у которого заподозрили отравление, сообщил 78.ru со ссылкой на источник.

— По словам матери, сын мог выпить неизвестное моющее средство, когда она отвернулась, — уточнил телеканал.

Все закончилось тем, что малыша госпитализировали. Его состояние оценили как тяжелое.

На происшествие обратили внимание следователи. В пресс-службе СУ СК России по Петербургу уточнили, что оно случилось в квартире на Аллее Поликарпова. Проводится доследственная проверка.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в Красногвардейском районе в толпу людей влетела иномарка. Жуткой аварии предшествовало проезд на красный сигнал светофора и столкновение с легковушкой. В результате не обошлось без пострадавших, в том числе среди детей.