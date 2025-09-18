В Уфе временно ограничат движение на улице Ленина для прощания с Героем России

В четверг, 18 сентября, в Уфе пройдет церемония прощания с Героем России Ильдаром Суфияровым. В связи с этим в центре города с 9:30 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Чернышевского до Революционной.