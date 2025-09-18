В Уфе временно ограничат движение на улице Ленина для прощания с Героем России

В четверг, 18 сентября, в Уфе пройдет церемония прощания с Героем России Ильдаром Суфияровым. В связи с этим в центре города с 9:30 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта по улице Ленина на участке от улицы Чернышевского до Революционной.
Траурное мероприятие состоится в Государственном концертном зале «Башкортостан». Все желающие смогут отдать последние почести участнику специальной военной операции, который был посмертно удостоен высшей государственной награды за героический подвиг при выполнении боевого задания.
Напомним, старший лейтенант Суфияров погиб в апреле 2024 года в возрасте 52 лет. При выполнении боевой задачи житель Башкирии прикрывал отход своих товарищей и вступил в неравный бой с тремя солдатами противника. Не желая сдаваться в плен, военнослужащий подорвал себя и окружавших его врагов гранатой.
Звание Героя Российской Федерации было присвоено Ильдару Суфиярову посмертно в октябре прошлого года. Тело героя было обнаружено и доставлено в Ростов для проведения экспертизы только в середине сентября этого года. Захоронение состоится на Южном кладбище Уфы.
