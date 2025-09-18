Ричмонд
+18°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбуржец накатал почти 200 штрафов и лишился машины

Мужчина накопил долг в 400 тысяч рублей.

В счет погашения долга по 195 штрафам ГИБДД арестован мерседес нарушителя.

Житель Екатеринбурга накопил задолженность по 195 штрафам ГИБДД и исполнительскому сбору на сумму более 400 тысяч рублей и лишился иномарки. Машину должника обнаружили на одной из парковок уральской столицы. Судебные приставы составили акт описи (ареста) автотранспортного средства, оно направлено на ответственное хранение в специализированную организацию.

«Если в ближайшее время должник не погасит задолженность в полном объеме, имущество будет направлено на оценку и реализацию в ТУ Росимущества», — рассказали в УФССП по Свердловской области.