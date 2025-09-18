Екатеринбуржец накатал почти 200 штрафов и лишился машины

Житель Екатеринбурга накопил задолженность по 195 штрафам ГИБДД и исполнительскому сбору на сумму более 400 тысяч рублей и лишился иномарки. Машину должника обнаружили на одной из парковок уральской столицы. Судебные приставы составили акт описи (ареста) автотранспортного средства, оно направлено на ответственное хранение в специализированную организацию.