Четверо детей заболели бруцеллезом в Волгоградской области

Накануне, 17 сентября, в администрации региона состоялось внеплановое заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, где обсуждался этот вопрос. Поводом стал рост заболеваемости этой опасной инфекцией. Так, за август-сентябрь текущего года среди населения области выявлено 12 случаев заболевания бруцеллезом, в том числе 4 — среди детей.