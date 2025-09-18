Опасные медотходы утилизировали с нарушениями в Жетысу

«В области Жетысу выявлены нарушения при утилизации медицинских отходов. Медицинские отходы класса Г, согласно статье 100 Кодекса “О здоровье народа и системе здравоохранения”, относятся к токсикологически опасным и сопоставимы по уровню вреда с промышленными. Их неправильная утилизация представляет угрозу здоровью населения и экологии, поэтому подобная деятельность подлежит лицензированию в соответствии со статьей 336 Экологического кодекса», — говорится в сообщении.