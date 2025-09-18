Ричмонд
Опасные медотходы утилизировали с нарушениями в Жетысу

Талдыкорган. 18 сентября. КазТАГ — В области Жетысу зафиксированы нарушения в обращении с медицинскими отходами класса Г, которые согласно статье 100 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», относятся к токсикологически опасным и по уровню вреда приравниваются к промышленным, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Источник: pixabay.com

«В области Жетысу выявлены нарушения при утилизации медицинских отходов. Медицинские отходы класса Г, согласно статье 100 Кодекса “О здоровье народа и системе здравоохранения”, относятся к токсикологически опасным и сопоставимы по уровню вреда с промышленными. Их неправильная утилизация представляет угрозу здоровью населения и экологии, поэтому подобная деятельность подлежит лицензированию в соответствии со статьей 336 Экологического кодекса», — говорится в сообщении.

Так, выявлено восемь случаев заключения договоров на переработку, обезвреживание, утилизацию и уничтожение опасных отходов с подрядными организациями, не имеющими соответствующей лицензии.

По итогам проверок природоохранной прокуратуры нарушители были оштрафованы более чем на Т2 млн, а восемь ответственных должностных лиц заказчиков привлечены к дисциплинарной ответственности.