Завербованные Украиной женщины следили за авто сотрудника ВПК в Петербурге

Ранее силовики разгромили в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, которая готовила теракт против главы одного из оборонных предприятий. По данным ведомства, задержаны две девушки, следившие за главой предприятия, а также 19-летний парень, который прикрепил бомбу к автомобилю «жертвы».