Завербованные Украиной женщины следили за авто сотрудника ВПК в Петербурге

В Санкт-Петербурге женщины, завербованные украинскими спецслужбами, тайно фотографировали автомобиль высокопоставленного сотрудника оборонно-промышленного комплекса и фиксировали его маршруты. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщили в ФСБ.
Отмечается, что их задачей было составить подробное расписание передвижений чиновника. Для слежки использовались велосипеды со встроенными камерами, которые агенты оставляли неподалеку.
По данным ведомства, собранная информация предназначалась для подготовки покушения, передает RT.
Ранее силовики разгромили в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, которая готовила теракт против главы одного из оборонных предприятий. По данным ведомства, задержаны две девушки, следившие за главой предприятия, а также 19-летний парень, который прикрепил бомбу к автомобилю «жертвы».
Кроме того, ФСБ задержала в Крыму жительницу Волгоградской области. Она по заданию украинских спецслужб планировала подорвать силовиков бомбой, вмонтированной в православную икону. Россиянка хотела вернуть деньги, похищенные телефонными аферистами. Ее обманом вовлекли в террористическую группировку.