Дроны ВСУ массово атаковали Белгородскую и Ростовскую области: карта ударов 18 сентября

ВСУ выпустили ночью по регионам России 43 дрона.
В ночь с 17 на 18 сентября средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотника над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Больше всего дронов сбито над Ростовской областью — 23 аппарата.
При этом в Белгородской области, где уничтожили один БПЛА, в связи с атаками погиб мирный житель. Автомобиль, в котором находился мужчина во время удара, полностью сгорел. Какие регионы оказались под угрозой беспилотников противника — в материале URA.RU.
Сводка Минобороны.
Средства противовоздушной обороны успешно уничтожили 43 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Из общего числа беспилотников 23 были сбиты над территорией Ростовской области, 11 — в Волгоградской области, пять — в Курской области, три — над Республикой Крым и еще один — в Белгородской области.
Белгородская область.
В городе Шебекино беспилотник ВС Украины совершил атаку на легковой автомобиль. В результате происшествия погиб мужчина, находившийся в салоне транспортного средства. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что брат погибшего, находившийся рядом, получил минно-взрывное ранение и закрытую осколочную травму грудной клетки. Сам автомобиль полностью сгорел после атаки. На месте работают подразделения экстренных служб, проводится обследование территории для выявления возможных дополнительных повреждений и опасных неразорвавшихся боеприпасов.
Ростовская область.
Беспилотники были сбиты на территории Новошахтинска, Белой Калитвы, а также в Каменском, Красносулинском, Октябрьском сельском, Морозовском, Миллеровском и Чертковском районах. Гражданское население в результате атак не пострадало. В Красносулинском районе произошло возгорание сухой травы на поле. К месту происшествия были направлены оперативные службы. Огонь удалось локализовать на площади 800 квадратных метров, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Волгоградская область.
Глава региона Андрей Бочаров отметил, что средствами ПВО была успешно отражена массированная атака беспилотников на область. В результате падения обломков в Красноармейском районе Волгограда были выбиты стекла и повреждена кровля в двух частных жилых домах. Пострадавших среди местного населения нет, передает telegram-канал администрации региона.
Оренбургская область.
В регионе введен режим повышенной опасности в связи с угрозой атаки беспилотников. Губернатор Евгений Солнцев в telegram-канале рекомендовал жителям проявлять особую осторожность. Оперативную информацию и дальнейшие уведомления он посоветовал отслеживать через официальные источники правительства области.
Ограничения в аэропортах.
Самара и Саратов.
В аэропортах Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
Волгоград.
В аэропорту Волгограда сняты ранее введенные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Длительность ограничений составила около четырех часов, передает telegram-канал ведомства.