Бывшего преподавателя свердловского вуза осудили на 7 лет за взятки

Об этом сообщает телеграм-канал «Суды Свердловской области».
В судебном заседании было установлено, что Алексей Бурцев организовал схему получения денег от учащихся второго курса института Государственной противопожарной службы МЧС.
Посредником выступил курсант четвертого курса. Он собирал деньги за готовые курсовые, положительные оценки, успешную защиту работ. Всего было получено взяток на 600 тысяч рублей.
Изначально преподавателя обвиняли еще и в вымогательстве, но суд переквалифицировал действия на получение взятки через посредника в крупном размере.
Алексея Бурцева приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, также ему запрещено заниматься преподавательской деятельностью в течение 3 лет.
«МК-Урал» ранее писал, что Ивдельский городской суд признал виновным бывшего начальника отряда исправительной колонии № 63 Вадима Тера виновным в совершении 42 должностных преступлений.
В суде установлено, что с августа 2023 по февраль 2025 года Вадим Тер систематически злоупотреблял своим служебным положением. Организовал канал проноса на территорию ИК-63 мобильных телефонов, интернет-роутера, сим-карт, зарядных устройств, игл, средств для татуировок.