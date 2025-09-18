Следили даже через велосипеды: как готовился теракт в Петербурге

Трех российских граждан завербовали украинские спецслужбы и сподвигли на теракт в отношении высокопоставленного сотрудника одного из предприятия ВПК. Стало известно, как именно проводилась слежка за потенциальной жертвой.
RT уточняет, что женщины, завербованные украинцами, тайно снимали автомобиль руководителя одного из предприятий, всячески за ним следили, чтобы составить ежедневное расписание. В этом киевским агентам помогали велосипеды, на которые приделали камеры и ставили около зданий.
Напомним, что ФСБ в четверг сообщила о задержании троих граждан, которые собирались подорвать машину руководителя одного из предприятий ВПК. Все они признали вину и рассказали, как общались с заказчиками преступления.