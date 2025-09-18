Россиянка получила шальную пулю в ходе разборок в Анталье

По информации издания, двое в шлемах и чёрной одежде подъехали на мотоцикле к магазину и открыли огонь по группе мужчин. Одна из шальных пуль попала в россиянку, проходившую мимо. Женщина госпитализирована с огнестрельным ранением ноги. Состояние пострадавших в перестрелке оценивается как тяжёлое.