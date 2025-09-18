Задержанный за подготовку теракта в Петербурге имитировал пожилую женщину

Девушки, работавшие под прикрытием, следили за руководителем оборонного предприятия. Они сообщали кураторам из украинских спецслужб о его маршрутах, расписании и местах пребывания. Именно они извлекли взрывное устройство из тайника на кладбище и передали его человеку, который должен был совершить покушение, добавили в ФСБ.