Задержанный за подготовку теракта в Петербурге имитировал пожилую женщину

Мужчина, задержанный при попытке совершить теракт в Санкт-Петербурге, переоделся в пожилую женщину, чтобы заминировать автомобиль руководителя оборонного предприятия. Это следует из видеоматериалов, предоставленных ФСБ.
Он использовал юбку, жакет, платок и трость, стараясь имитировать походку пенсионерки.
Также были задержаны две девушки, которые оказались его сообщницами. Все трое подозреваемых дали признательные показания.
Девушки, работавшие под прикрытием, следили за руководителем оборонного предприятия. Они сообщали кураторам из украинских спецслужб о его маршрутах, расписании и местах пребывания. Именно они извлекли взрывное устройство из тайника на кладбище и передали его человеку, который должен был совершить покушение, добавили в ФСБ.