Пентагон завершил разработку системы ПРО «Золотой купол»

Система «Золотой купол» представляет собой проект по созданию группировки, насчитывающей от 400 до 1000 спутников, основной задачей которой станет осуществление глобального контроля за ракетными запусками. Помимо этого, предусмотрено формирование отдельной группы из 200 ударных спутников, оснащенных лазерными комплексами для перехвата ракет в космосе. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что возможности «Золотого купола» могут быть задействованы не только в целях обороны, но и для проведения наступательных операций.