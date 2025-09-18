Пентагон завершил разработку системы ПРО «Золотой купол»

Информация о подробностях программы неизвестна, указано в материале СМИ.
В Пентагоне завершена разработка программы систем противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол». Об этом написали в иностранных СМИ.
«Генерал космических войск Майкл Гютлейн, четырехзвездный генерал, возглавляющий усилия президента Дональда Трампа по созданию сети воздушной и космической противоракетной обороны “Золотой купол”, завершил разработку проекта программы», — указано в материале Bloomberg. Другая информация о подробностях программы не названа.
Система «Золотой купол» представляет собой проект по созданию группировки, насчитывающей от 400 до 1000 спутников, основной задачей которой станет осуществление глобального контроля за ракетными запусками. Помимо этого, предусмотрено формирование отдельной группы из 200 ударных спутников, оснащенных лазерными комплексами для перехвата ракет в космосе. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что возможности «Золотого купола» могут быть задействованы не только в целях обороны, но и для проведения наступательных операций.