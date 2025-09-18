Три селевых потока сошли на Сахалине, нарушив водоснабжение

Сильные осадки и прохождение циклона вызвали чрезвычайную ситуацию. Три потока — один напрямую в реку, два — в водохранилище — вызвали значительное загрязнение водных ресурсов. Ил и глина вывели из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений.