Житель Башкирии ответит за оскорбления полицейского и насилие

Давлекановец предстанет перед судом за нападение на полицейского.

Источник: Комсомольская правда

Житель Давлеканово будет привлечен к уголовной ответственности за противоправные действия в отношении сотрудника полиции. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, инцидент произошел в августе 2025 года.

Поводом для вызова полиции стал бытовой конфликт между нетрезвым мужчиной и его престарелыми родителями. Когда сотрудники МВД прибыли по вызову, давлекановец отказался выполнять их законные требования и ударил ногой одного из полицейских.

После доставления в отдел полиции, во время оформления протокола, мужчина оскорбил сотрудника МВД.

— Подсудимый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний. Уголовное дело направлено в Давлекановский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу и вынесения приговора, — заключили в пресс-службе прокуратуры.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.