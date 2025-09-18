Житель Башкирии ответит за оскорбления полицейского и насилие

Житель Давлеканово будет привлечен к уголовной ответственности за противоправные действия в отношении сотрудника полиции. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, инцидент произошел в августе 2025 года.
Поводом для вызова полиции стал бытовой конфликт между нетрезвым мужчиной и его престарелыми родителями. Когда сотрудники МВД прибыли по вызову, давлекановец отказался выполнять их законные требования и ударил ногой одного из полицейских.
После доставления в отдел полиции, во время оформления протокола, мужчина оскорбил сотрудника МВД.
— Подсудимый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний. Уголовное дело направлено в Давлекановский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу и вынесения приговора, — заключили в пресс-службе прокуратуры.
